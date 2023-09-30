Api membakar sebuah pabrik di Jalan Raya Kedaung, Sepatan Timur, Sabtu (30/9/2023). Kebakaran pabrik yang memproduksi jasa cetak ini diduga akibat korsleting listrik bagian mesin saat karyawan sedang beraktivitas usai beristirahat.

Kebakaran ini juga menghanguskan belasan mesin, mobil dan kendaraan roda dua. Tujuh unit mobil Damkar diterjunkan ke lokasi untuk menjinakan api. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini. Namun, kerugian di taksir mencapai miliaran rupiah.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News