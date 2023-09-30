Tim penyidik KPK meninggalkan Gedung A Kantor Pusat Kementan, Sabtu (30/9). Kantor berada di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK memakan waktu hampir 14 jam. Penyidik keluar gedung pukul 00.55 WIB dengan membawa lima koper besar.

Delapan mobil penyidik meninggalkan kantor Mentan Syahrul Yasin Limpo itu.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

