Indonesia Motor Expo (IMX) 2023 resmi dibuka di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (29/9/2023).
Para pengunjung langsung memadati area pameran di hari pertama. Deretan mobil-mobil modifikasi dihadirkan untuk memanjakan dan bikin kagum pengunjung.
Pameran mobil modifikasi ini akan digelar hingga Minggu (1/10/2023) nanti. IMX 2023 diharapkan bisa jadi wadah buat banyak pelaku usaha khususnya mereka yang berkecimpung di bidang modifikasi.
Reporter : Irmantoko Kurniadi
Produser : Febry Rachadi
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow