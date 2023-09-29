...

IMX 2023 Resmi Dibuka, Suguhkan Mobil-mobil Modifikasi Keren

Irmantoko Kurniadi, Jurnalis · Jum'at 29 September 2023 17:15 WIB
Indonesia Motor Expo (IMX) 2023 resmi dibuka di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (29/9/2023).
 
Para pengunjung langsung memadati area pameran di hari pertama. Deretan mobil-mobil modifikasi dihadirkan untuk memanjakan dan bikin kagum pengunjung.
 
Pameran mobil modifikasi ini akan digelar hingga Minggu (1/10/2023) nanti. IMX 2023 diharapkan bisa jadi wadah buat banyak pelaku usaha khususnya mereka yang berkecimpung di bidang modifikasi.
 
Reporter : Irmantoko Kurniadi

Produser : Febry Rachadi

(rns)

