Indonesia Motor Expo (IMX) 2023 resmi dibuka di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (29/9/2023).

Para pengunjung langsung memadati area pameran di hari pertama. Deretan mobil-mobil modifikasi dihadirkan untuk memanjakan dan bikin kagum pengunjung.

Pameran mobil modifikasi ini akan digelar hingga Minggu (1/10/2023) nanti. IMX 2023 diharapkan bisa jadi wadah buat banyak pelaku usaha khususnya mereka yang berkecimpung di bidang modifikasi.

Reporter : Irmantoko Kurniadi

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News