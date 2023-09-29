Dahyun dan Jihyo Twice berlomba menyebutkan kalimat Indonesia pada fan meeting lalu (27/9/2023). Mereka harus membacakan kalimat sulit seperti 'kuku kaki kakekku kaku'.

Aksi tersebut lantas mengundang gelak tawa para penggemar. Pasalnya, kedua member tersebut tampak kesulitan membaca dengan logat koreanya. Permainan akhirnya dimenangkan Dahyun dengan poin 14-12.

