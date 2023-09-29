Girl Group Twice baru menggelar fan meeting di Istora Senayan (27/9/2023). Dalam acara tersebut, Felicya Angelista memberikan hadiah batik pada setiap member.

Ini adalah kedua kalinya Felicya memberikan hadiah batik. Uniknya, kali ini batik yang dipilih adalah hasil karya rekan difabel.

Member Twice langsung jatuh cinta pada hadiah batik tersebut dan langsung memakainya di atas panggung.

