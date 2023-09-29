...

Felicya Angelista Beri Hadiah Member Twice Batik Karya Anak Difabel Indonesia

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Jum'at 29 September 2023 11:30 WIB
Girl Group Twice baru menggelar fan meeting di Istora Senayan (27/9/2023). Dalam acara tersebut, Felicya Angelista memberikan hadiah batik pada setiap member.
 
Ini adalah kedua kalinya Felicya memberikan hadiah batik. Uniknya, kali ini batik yang dipilih adalah hasil karya rekan difabel.
Member Twice langsung jatuh cinta pada hadiah batik tersebut dan langsung memakainya di atas panggung.
 
 
 
