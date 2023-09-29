Pasangan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dikalahkan ganda putri China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan.

Pada babak perempatfinal cabang olahraga badminton nomor beregu putri yang digelar di Binjiang Gymnasium , Jumat (29/9/2023)

Apriyani/Fadia kalah dramatis lewat rubber gim 12-21, 21-19, 20-22.

Hasil tersebut membuat Indonesia kalah 0-3 dari China sekaligus tersingkir dari nomor beregu putri Asian Games 2023

