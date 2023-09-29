...

Highlights Bulu Tangkis Beregu Putri Asian Games 2023 : Apriyani Rahayu/Siti Fadia Kalah Dramatis Atas Chen Qingchen/Jia Yifan

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 29 September 2023 16:13 WIB
Pasangan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dikalahkan ganda putri China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan.
 
Pada babak perempatfinal cabang olahraga badminton nomor beregu putri yang digelar di Binjiang Gymnasium , Jumat (29/9/2023)
 
Apriyani/Fadia kalah dramatis lewat rubber gim 12-21, 21-19, 20-22.
 
Hasil tersebut membuat Indonesia kalah 0-3 dari China sekaligus tersingkir dari nomor beregu putri Asian Games 2023
 
Produser: Febry Rachadi

(sfn)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

