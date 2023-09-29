Pegendara yang melintasi Jalan RE Martadinata, Ancol, digegerkan dengan kemunculan seorang gelandangan. Gelandangan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) itu kerap melempar batu kepada para pengendara.

Mendapat laporan warga, Petugas Pelayanan, Pengawasan, dan Perlindungan Sosial Suku Dinas Sosial Jakarta Utara langsung bertindak. Gelandangan tersebut langsung dibawa menggunakan motor menuju ke Pospol Bintang Mas untuk didata.

Dalam pemeriksaan petugas, tidak ditemukan barang-barang berbahaya di dalam tas pria tersebut. Usai pemeriksaan, petugas langsung membawa gelandangan itu ke panti sosial Dinsos DKI Jakarta di Cipayung, Jakarta Timur.

