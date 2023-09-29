...

Ribuan Warga Venezuela Berjuang Masuk Perbatasan AS

Betty Usman, Jurnalis · Jum'at 29 September 2023 18:33 WIB
A A A
Migran Venezuela menyeberangi sungai Rio Bravo dari Piedras Negras, Meksiko ke Eagle Pass, Texas. Mereka tidak terpengaruh oleh gulungan kawat berduri yang dipasang di sepanjang tepi sungai.
 
Migran nekat melawan derasnya arus sungai, melewati kawat tajam yang dipasang  Garda Nasional Texas. Setibanya di AS, mereka menunggu untuk menyerahkan diri kepada petugas perbatasan AS untuk diproses.
 
Berdasarkan aturan baru pemerintahan Presiden Joe Biden para migran yang tidak membuat janji untuk menyeberang di pintu masuk resmi melalui aplikasi telepon seluler milik pemerintah AS akan sulit untuk mendapatkan suaka dan kemungkinan di deportasi.
 
Jumlah migran pada awalnya anjlok setelah pengumuman tersebut, namun jumlah migran mulai meningkat lagi ketika ribuan migran Venezuela melintasi Amerika Selatan dan tengah tiba di perbatasan AS.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini