Migran Venezuela menyeberangi sungai Rio Bravo dari Piedras Negras, Meksiko ke Eagle Pass, Texas. Mereka tidak terpengaruh oleh gulungan kawat berduri yang dipasang di sepanjang tepi sungai.

Migran nekat melawan derasnya arus sungai, melewati kawat tajam yang dipasang Garda Nasional Texas. Setibanya di AS, mereka menunggu untuk menyerahkan diri kepada petugas perbatasan AS untuk diproses.

Berdasarkan aturan baru pemerintahan Presiden Joe Biden para migran yang tidak membuat janji untuk menyeberang di pintu masuk resmi melalui aplikasi telepon seluler milik pemerintah AS akan sulit untuk mendapatkan suaka dan kemungkinan di deportasi.

Jumlah migran pada awalnya anjlok setelah pengumuman tersebut, namun jumlah migran mulai meningkat lagi ketika ribuan migran Venezuela melintasi Amerika Selatan dan tengah tiba di perbatasan AS.

(rns)

