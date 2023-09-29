Para migran menyeberangi sungai perbatasan antara AS dan Meksiko Kamis (28/9), mereka dicegat oleh petugas perbatasan setelah mereka tiba di pantai. 2.000 migran yang berusaha menyeberang ke AS, Patroli Perbatasan keras berusaha menahannya.

Pejabat Texas menandatangani deklarasi darurat untuk mencari pendanaan bagi layanan tambahan. Lonjakan dramatis migran di perbatasan selatan AS menandai titik balik setelah penurunan tajam migrasi ilegal.

Hal ini dapat memberikan amunisi kepada lawan politik Presiden Joe Biden menjelang pemilu 2024.

(rns)

