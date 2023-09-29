Warga Jalan Teuku Amir Hamzah, Medan, Sumatera Utara geger, Jumat (29/9). Pemicunya, wanita bernama Heni terapis lulur ditemukan tewas di kamar terapis. Awalnya jenazah Heni ditemukan pemilik Lulur Julia dan melaporkan kejadian itu.
Tim Inavis Polsek Medan Barat menggelar olah TKP. Ditemukan sejumlah luka di tubuh korban termasuk di bagian leher.
Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution
Produser: B. Lilia Nova
(sfn)
