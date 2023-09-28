Putri Ariani menduduki harus peringkat empat di ajang Americas Got Talent (AGT). Hasil Final Result AGT 2023 membuat banyak orang terkejut, termasuk para juri.
Simon Cowell bahkan tak bisa menutupi rasa terkejutnya setelah melihat peserta andalannya harus tersingkir dari kompetisi. Disisi lain, pemenang AGT ditentukan melalui metode voting via aplikasi AGT dan NBC.com.
Produser : Dea K.Charity
(rns)
