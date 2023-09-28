NIKI Zefanya menghibur penggemar Indonesia dalam Nicole World Tour 2023. Konser tunggal tersebut digelar di Gambir Expo Kemayoran pada 26-27 September 2023. NIKI membawakan 20 lagu andalannya dalam durasi 1,5 jam.

Menariknya, ia mengejutkan penggemar dengan membawakan lagu "Laskar Pelangi". Penampilan tersebut menuai antusias dari para penonton.

Produser : Dea K. Charity

Reporter : Syifa F R

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News