Imingi Uang Rp2.000, Ayah Tega Cabuli Anak Difabel

Elis Novit, Jurnalis · Kamis 28 September 2023 23:00 WIB
Seorang ayah di Banjarnegara, Jawa Tengah, ditangkap setelah ketahuan mencabuli anaknya, Kamis (28/9). Tersangka berinisial TH, merupakan ayah tiri korban.
 
Tersangka mengaku, setiap ingin beraksi ia memberi iming-iming uang Rp2.000. Korban tak berdaya lantaran anak berkebutuhan khusus (Difabel).
 
Aksi bejatnya terbongkar lantara korban mengeluh sakit kepada sang ibu. Atas perbuatannya tersangka dijerat Pasal Perlindungan Anak dan diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

