Dua pesawat tanpa awak terbang memasuki wilayah Indonesia, keberadaan 2 pesawat terpantau Radar CM 200 Shikra yang mampu menjangkau hingga jarak 250 km. Personel Arhanud kemudian melakukan penembakan ke pesawat menggunakan meriam, rudal mistral dan strastreak hingga 2 pesawat musuh hancur berkeping keping.

Peristiwa tadi merupakan simulasi pertempuran dalam latihan menembak senjata berat Pussenarhanud TNI AD di air weapon range lapangan tembak Pesisir Pantai Selatan, Desa Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur.

Latihan digelar untuk meningkatkan kemampuan prajurit dalam menggunakan alutsista yang dimiliki. Serta melatih kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman musuh dan untuk mengimbangi pesatnya teknologi persenjataan. KSAD juga akan segera mengajukan modernisasi alutsista ke Menhan untuk memperkuat sistem pertahanan yang dimiliki TNI AD.

