Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat tidak berburuk sangka terhadap pilihan Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Luhut meminta publik mengapresiasi pilihan yang diambil oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut.

Reporter: Atikah Umiyani

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News