Kejam! Satu Keluarga Arab Ditembak Mati di Israel

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Kamis 28 September 2023 11:17 WIB
Sebuah keluarga Palestina yang terdiri dari lima orang ditembak mati. Penembakan terjadi di rumah mereka sendiri yang berada di Israel.
 
Hal itu terjadi saat gelombang kejahatan pembunuhan terhadap komunitas Palestina di negara Zionis mencapai puncaknya tahun ini.
 
Penembakan terjadi usai insiden terpisah di mana seorang pria berusia 50 tahun terbunuh pada Rabu (27/9) pagi waktu setempat.
 
Lebih dari 180 warga Palestina di Israel telah terbunuh dalam kekerasan. Angka ini merupakan angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. 
 
Sehingga menimbulkan tuduhan bahwa pemerintah nasionalis religius pimpinan PM Benjamin Netanyahu mengabaikan pertumpahan darah tersebut.
 
