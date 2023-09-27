Timnas Korea Selatan U-24 sukses berpesta gol 5-1 atas Timnas Kirgistan U-24 pada babak 16 besar Asian Games 2023, yang digelar di Jinhua Stadium, Jinhua, China. Pesta gol Taeguk Warriors tercipta lewat aksi Paik Seung-ho (11’), Cho Young-wook (79’), Hong Hyun-seok (85’), serta brace dari Jeong Woo-yeong (12’ dan 74’).

Sementara satu gol hiburan Timnas Kirgistan U-24 dicetak oleh Alygulov Maksat (28'). Di babak perempatfinal, Korea Selatan U-24 akan menantang tuan rumah, China U-24.

(mhd)

