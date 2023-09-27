...

Highlights Timnas Korea Selatan U-24 vs Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023 : Taeguk Warriors Berpesta Gol

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 27 September 2023 22:39 WIB
Timnas Korea Selatan U-24 sukses berpesta gol 5-1 atas Timnas Kirgistan U-24 pada babak 16 besar Asian Games 2023, yang digelar di Jinhua Stadium, Jinhua, China. Pesta gol Taeguk Warriors tercipta lewat aksi Paik Seung-ho (11’), Cho Young-wook (79’), Hong Hyun-seok (85’), serta brace dari Jeong Woo-yeong (12’ dan 74’).
 
Sementara satu gol hiburan Timnas Kirgistan U-24 dicetak oleh Alygulov Maksat (28'). Di babak perempatfinal, Korea Selatan U-24 akan menantang tuan rumah, China U-24.

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas

