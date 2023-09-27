...

Indra Jegel Raih Penghargaan Komedian Sedang Naik Daun Terpilih dan Terfavorit, Akui Merasa Terbebani

Ayu Utami Anggraeni, Jurnalis · Rabu 27 September 2023 23:30 WIB
Anugrah Komedi Indonesia (Anukom) 3 yang berlangsung didedikasikan untuk memberikan apresiasi kepada insan komedi Tanah Air  ini, digelar di iNews Tower, pada Rabu (27/9/2023). 
 
Pemenang kategori Komedian Sedang Naik Daun Terpilih dan Terfavorit dalam malam Anugerah Komedian Indonesia 2023 dimenangkan oleh komedian tunggal Indra Jegel. Selain Indra Jegel, adapula nominasi untuk Komedian Pengabdian Seumur Hidup Terpilih yang diraih oleh Tessy. 

