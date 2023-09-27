Anugrah Komedi Indonesia (Anukom) 3 yang berlangsung didedikasikan untuk memberikan apresiasi kepada insan komedi Tanah Air ini, digelar di iNews Tower, pada Rabu (27/9/2023).

Pemenang kategori Komedian Sedang Naik Daun Terpilih dan Terfavorit dalam malam Anugerah Komedian Indonesia 2023 dimenangkan oleh komedian tunggal Indra Jegel. Selain Indra Jegel, adapula nominasi untuk Komedian Pengabdian Seumur Hidup Terpilih yang diraih oleh Tessy.

(mhd)

