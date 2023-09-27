...

Intip Kemeriahan Anugrah Komedi Indonesia 3, Ajang Reuni Pelawak Ternama

Ravie Wardani, Jurnalis · Rabu 27 September 2023 23:20 WIB
Anugrah Komedi Indonesia (Anukom) 3 digelar secara langsung di iNEWS TV, Rabu (27/9/2023). Sejumlah pelawak ternama pun hadir menjadi tamu spesial dalam acara tersebut. Beberapa pelawak yang hadir diantaranya adalah Indro Warkop DKI, Tarzan, Tessy, Jarwo Kwat, dan masih banyak lagi.
 
Terdapat delapan penghargaan dalam acara Anugerah Komedian Indonesia 2023. Seniman Komedi Pria Terfavorit, Seniman Komedi Wanita Terfavorit, Komika Terpilih dan Terfavorit, Program TV Komedi Terpilih, Komedi Tradisional Terpilih, Komedian Pengabdian Seumur Hidup Terpilih, Komedian Legenda Terpilih, dan Seniman Komedian Sedang Naik Daun Terpilih.

(mhd)

