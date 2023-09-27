Lomba tarik lokomotif digelar PT KAI DAOP 6 Yogyakarta dalam rangka memperingati hari ulang tahun PT KAI yang ke-78. Setiap tim terdiri dari 10 orang, harus mampu menarik lokomotif seberat 83 ton sejauh 15 meter.

Lomba tarik lokomotif ini diikuti puluhan peserta dari sejumlah tim lintas instansi. Lomba unik ini diharapkan mampu mengenalkan sarana perkeretaapian dan meningkatkan keakraban antar pegawai lintas instansi.

