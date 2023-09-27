...

Seru, Lomba Tarik Lokomotif Seberat 83 Ton Digelar Daop 6 Yogya

Gunanto Farhan, Jurnalis · Rabu 27 September 2023 23:10 WIB
Lomba tarik lokomotif digelar PT KAI DAOP 6 Yogyakarta dalam rangka memperingati hari ulang tahun PT KAI yang ke-78. Setiap tim terdiri dari 10 orang, harus mampu menarik lokomotif seberat 83 ton sejauh 15 meter.
 
Lomba tarik lokomotif ini diikuti puluhan peserta dari sejumlah tim lintas instansi. Lomba unik ini diharapkan mampu mengenalkan sarana perkeretaapian dan meningkatkan keakraban antar pegawai lintas instansi.

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

