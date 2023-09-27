Plaza Atrium Senen kini bukan lagi milik PT Cowell Development Tbk (COWL) setelah resmi dijual pada 16 Agustus 2023 lalu. Meski sudah dijual, kondisi Plaza Atrium masih ramai dikunjungi oleh pengunjung dan toko-toko juga masih tetap menjajakan barang dagangannya.

Kabar penjualan Plaza Atrium ini telah diketahui para pemilik toko, namun mereka tidak mengetahui secara detail tentang kepemilikan selanjutnya. Selain itu, belum diketahui adanya perubahan terkait regulasi di Plaza Atrium setelah resmi dijual.

Reporter: Heri Purnomo

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News