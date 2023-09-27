Remaja putri pedagang asongan tewas diduga tersengat listrik papan reklame. Peristiwa di Jalan MT Haryono, Medan, Sumut, Selasa (26/9).

Awalnya hujan lebat turun, korban berteduh di depan toko. Korban diduga tersengat listrik dari kabel papan reklame di atas kepalanya.

Saksi mata menyebut, korban tewas di tempat dan warga tidak berani menolong. Saat ini, Rabu (28/9) jenazah JS berada di RS untuk diperiksa.

Kontributor: Ahmad Ridwan

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

