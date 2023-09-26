...

Intip Kemegahan Huawei Health Lab dengan Investasi Rp400 Miliar

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 26 September 2023 19:45 WIB
A A A
Health Lab terbesar Huawei, Songshan Lake Fitness & Health Science Lab berdiri di area seluas 4.680 meter persegi di Dongguan, China. Pembangunan lab yang beroperasi sejak November 2021 ini menelan investasi sebesar Rp400 milliar.
 
Health Lab ini sudah mengembangkan 100 mode latihan seperti bulu tangkis, panjat tebing, tenis meja, dan beberapa olahraga lain. Di laboratorium ini juga dilengkapi fasilitas riset cardiopulmonary, belt denyut jantung, treadmill berperforma tinggi, hingga metabolisme meter.
 
-----------
 
Reporter: Siska Maria Eviline
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

