Health Lab terbesar Huawei, Songshan Lake Fitness & Health Science Lab berdiri di area seluas 4.680 meter persegi di Dongguan, China. Pembangunan lab yang beroperasi sejak November 2021 ini menelan investasi sebesar Rp400 milliar.

Health Lab ini sudah mengembangkan 100 mode latihan seperti bulu tangkis, panjat tebing, tenis meja, dan beberapa olahraga lain. Di laboratorium ini juga dilengkapi fasilitas riset cardiopulmonary, belt denyut jantung, treadmill berperforma tinggi, hingga metabolisme meter.

