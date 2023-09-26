...

Timnya Kalah di Kandang, Presiden Klub di Kolombia Ini Tewas Ditembak

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 26 September 2023 21:00 WIB
Presiden klub divisi 2 Kolombia Tigres FC, Edgar Paez tewas ditembak setelah timnya kalah di kandang sendiri pada Sabtu (23/9/2023) lalu. Di laga itu Tigres FC dipermalukan Atletico FC dengan skor 2-3.
 
Dalam perjalanan pulang dari stadion bersama putrinya, ia ditembaki dua orang tak dikenal yang mengendarai motor. Dua tembakan mengenai kepalanya, sementara putrinya selamat dari insiden mengerikan itu.
 
Pihak berwenang segera melakukan investigasi untuk mencari pelaku  pembunuhan.
 
Produser: Andika Gesta
