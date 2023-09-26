Presiden klub divisi 2 Kolombia Tigres FC, Edgar Paez tewas ditembak setelah timnya kalah di kandang sendiri pada Sabtu (23/9/2023) lalu. Di laga itu Tigres FC dipermalukan Atletico FC dengan skor 2-3.

Dalam perjalanan pulang dari stadion bersama putrinya, ia ditembaki dua orang tak dikenal yang mengendarai motor. Dua tembakan mengenai kepalanya, sementara putrinya selamat dari insiden mengerikan itu.

Pihak berwenang segera melakukan investigasi untuk mencari pelaku pembunuhan.

