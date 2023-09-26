...

Suvenir Olimpiade Berdesain Menara Obor Diresmikan di Beijing, Tiongkok

Betty Usman, Jurnalis · Selasa 26 September 2023 20:16 WIB
Suvenir resmi Asian Games ke-19 dengan desain menara obor utama diresmikan di Beijing. Upacara penyalaan menara obor utama Asian Games ke-19 di Hangzhou, Tiongkok, memukau dunia.
 
Pada upacara tersebut, para pembawa obor di dunia maya dan fisik bersama-sama menyalakan Obor. Bahan bakar yang digunakan di menara Obor utama adalah metanol tanpa karbon. Ini merupakan pertama kalinya bahan bakar metanol digunakan sepanjang sejarah Asian Games.
 
Menara obor berbentuk 19 pilar seperti gelombang, dinamakan "Gelombang Pasang Surut Qianjiang". Terinspirasi objek wisata terkenal di Zhejiang dan terbesar di dunia.
 
4 barang menampilkan desain termasuk patung dekoratif mini dan koin peringatan, edisi terbatas. Konsumen dapat membeli produk-produk ini di toko online resmi dan ritel berlisensi Olimpiade di Hangzhou.

(rns)

Berita Terkait

