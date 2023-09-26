Muhammad Sejahtera Dwi Putra kembali merebut emas untuk Indonesia dari cabang menembak Asian Games 2023.

Sejahtera merebut emas kedua di nomor 10m running target mixed run putra.

Keberhasilan ini merupakan sejarah bagi cabor menembak Indonesia yang pertama kalinya langsung menyabet 2 emas dalam satu edisi Asian Games.

Chef de Mission Indonesia (CdM) Basuki Hadimuljono dan Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari mengaku bersyukur atas pencapaian luar biasa atlet menembak Indonesia.

