Viral Pasutri TKI Disekap di Kamboja, Disnakertrans Beri Klarifikasi

Irwan, Jurnalis · Selasa 26 September 2023 23:30 WIB
Video pasangan suami istri asal Purwakarta yang mengaku disekap dan diborgol di akun TikTok pangerangrey viral di media sosial.
 
Disnakertrans Kabupaten Purwakarta mengungkapkan pasutri tersebut berangkat ke luar negeri dengan cara ilegal dan menjadi pekerja di salah satu perusahaan judi online. Keduanya disebut kerap meminta uang kepada keluarganya dan memiliki banyak masalah hingga menghabiskan uang puluhan juta rupiah.
 
Karena tidak dibantu lagi oleh keluarga, pasutri tersebut membuat video dengan seolah-olah menjadi korban penyekapan. Saat ini keduanya sudah diamankan di KBRI Kamboja dan akan diperiksa terkait kebenaran cerita tersebut.
 
Kontributor: Irwan
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

