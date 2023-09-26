Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui anak bungsunya Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jokowi menilai Kaesang sudah memperhitungkan risiko dari keputusannya tersebut.

Presiden menambahkan, dalam keluarganya sudah dibiasakan untuk mandiri dan bertanggungjawab atas semua keputusan yang diambil. Dirinya meyakini Kaesang sudah memperhitungkan baik dan buruk serta risiko terkait apa yang diputuskannya.

Kontributor: Mochamad Andi Ichsyan

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

