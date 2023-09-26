Penertiban sejumlah kabel semrawut di Kota Depok dinilai lamban. Pasalnya bertahun-tahun kabel semrawut masih terlihat tak beraturan

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mendatangi Jalan Tole Iskandar, Depok. Tiba di lokasi, ia langsung melakukan pemotongan kabel-kabel tersebut

Diketahui, hampir seluruh ruas jalan di Kota Depok kabel semrawut banyak terlihat. Tak jarang, kabel-kabel itu kerap menimbulkan korban terutama pengendara motor

Kontributor: Iyung Rizki

Produser: Akira Aulia W

