Highlight Asian Games 2023: Petinju Thailand Menang TKO atas Filipina

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 25 September 2023 22:00 WIB
Petinju Thailand Thitisan Panmot mengalahkan petinju Filipina Aaron Jude Bado di kelas 51 kg Asian Games 2023. Duel sesama Asia Tenggara yang berlangsung di HZ Gymnasium, Hangzhou, China berlangsung ketat sejak awal.
 
Tampil lebih agresif pukulan Panmot beberapa kali mendarat telak ke wajah Bado hingga akhirnya menang RSC-I atau Referee Stops Contest-Injury di ronde kedua. Panmot dinyatakan menang TKO dan berhak melaju ke babak 16 besar.
 
Produser: Andika Gesta

(rns)

