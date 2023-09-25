Ratusan masa pendukung Caleg melakukan aksi demo di Kantor KPU Banjarnegara karena tidak puas dengan hasil penghitungan suara. Demo berakhir ricuh hingga polisi terjunkan anjing untuk menghalau massa dan tembakkan gas air mata.

Rangkaian kejadian tersebut merupakan simulasi pengamanan yang digelar Polres Banjarnegara menjelang pemilu 2024 mendatang. Simulasi dan pelatihan sispam kota bersama 400 personel menunjukan bentuk kesiapan Polri mengawal pesta demokrasi.

