...

Siskaeee Penuhi Janji, Jalani Pemeriksaan Kasus Produksi Film Porno di Polda Metro Jaya

Ravie Wardani, Jurnalis · Senin 25 September 2023 13:25 WIB
A A A
Selebgram Siskaeee menyambangi Gedung direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Senin (25/9/2023). Kedatangan Siksaeee diketahui guna menjalani pemeriksaan kasus  produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan.
 
Siskaeee tiba di Gedung Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada pukul 09.57 WIB. Kepada awak media, Siskaeee mengaku sangat siap menjalani pemeriksaan hari ini.
 
 
Sebagai informasi, wanita 25 tahun itu mengaku hanya terlibat dalam satu film berjudul Kramat Tunggak. Film ini dibintanginya bersama komedian Ujang Ronda.
 
 
Reporter : Ravie Wardani   
Producer : Erlangga Agung Asmoro 
