Pengendara motor dua remaja di Kota Banjar, Jabar, tertabrak kereta api. Dua remaja tersebut tertabrak di perlintasan rel KA tanpa palang pintu.
Salah satu remaja yang masih duduk di kelas 3 SMP tewas di lokasi. Sementara satu korban lainnya yakni M mengalami luka-luka.
Menurut teman korban, keduanya baru saja pulang dari membeli kado untuk sang guru. Kecelakaan diduga terjadi akibat korban panik ketika melintasi rel KA tanpa palang pintu.
Kontributor: Acep Muslim
Produser: Akira Aulia W
