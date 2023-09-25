Pengendara motor dua remaja di Kota Banjar, Jabar, tertabrak kereta api. Dua remaja tersebut tertabrak di perlintasan rel KA tanpa palang pintu.

Salah satu remaja yang masih duduk di kelas 3 SMP tewas di lokasi. Sementara satu korban lainnya yakni M mengalami luka-luka.

Menurut teman korban, keduanya baru saja pulang dari membeli kado untuk sang guru. Kecelakaan diduga terjadi akibat korban panik ketika melintasi rel KA tanpa palang pintu.

Kontributor: Acep Muslim

Produser: Akira Aulia W

