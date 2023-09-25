...

Niat Beli Kado untuk Guru, 2 Remaja di Banjar Tertabrak Kereta Api

Acep Muslim, Jurnalis · Senin 25 September 2023 12:50 WIB
Pengendara motor dua remaja di Kota Banjar, Jabar, tertabrak kereta api. Dua remaja tersebut tertabrak di perlintasan rel KA tanpa palang pintu. 
 
Salah satu remaja yang masih duduk di kelas 3 SMP tewas di lokasi. Sementara satu korban lainnya yakni M mengalami luka-luka. 
 
Menurut teman korban, keduanya baru saja pulang dari membeli kado untuk sang guru. Kecelakaan diduga terjadi akibat korban panik ketika melintasi rel KA tanpa palang pintu. 
 
Kontributor: Acep Muslim 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

