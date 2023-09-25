Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta semua pihak untuk menyerahkan keputusan mengenai masalah usia calon presiden dan wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan di sela-sela "Silaturahmi Kebangsaan" di Ponpes Al Falah, Jember, Minggu (24/9/2023).

Ia juga meminta MK bersikap profesional dengan memutus gugatan sesuai tugasnya sebagai negative legislator.

Sebelumnya beberapa pihak menggugat syarat capres/cawapres agar usia capres/cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Kontributor: Bambang Sugiarto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

