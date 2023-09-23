Timnas voli putra Jepang tampil superior pada laga babak 12 besar Asian Games.

Tampil di venue Linping Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, tim besutan Shohei Toyota tersebut sukses meraih kemenangan atas Kazakhstan dengan skor 3-0 (25-22, 25-21, 25-15).

Keihan Takahashi yang berposisi sebagai opposite keluar sebagai topskor dalam laga ini melalui torehan 17 poin.

Kemenangan yang didapat melalui straight set ini memperpanjang tren positif tim voli putra Jepang pada Asian Games kali ini.

