Ratusan warga harus antre menunggu dibukanya loket pembagian beras bantuan pada Sabtu (23/9) siang. Pembagian bantuan beras dilakukan di Kantor Pos Panyabungan, Mandailing Natal.

Di hari pertama pembagian beras, pihak kantor pos hanya melayani warga dari 4 desa saja. Sisanya dibagikan bertahap setiap hari hingga seluruh penerima bantuan mendapatkan beras 10 kg.

Diketahui, ada sekitar 36 ribu orang lebih yang ditargetkan dapat menerima bantuan beras. Warga penerima bantuan yang sebagian besar petani mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Meski dapat bantuan beras, warga tetap berharap pemerintah segera menstabilkan harga beras.

(mhd)

