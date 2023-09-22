Timnas Korea Utara U-24 mengalahkan timnas Kirgistan U-24 dengan skor tipis 1-0 dalam laga lanjutan grup F Asian Games 2023 di Zhejiang Normal University Stadium, Jinhua.
Gol kemenangan Korea Utara dijaringkan oleh Kim Kuk Jin pada menit ke-21
Hasil ini membuat Timnas Korea Utara U-24 mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023.
Mereka saat ini mengumpulkan enam poin dari dua laga yang telah digelar.
