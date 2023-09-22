...

Highlights Timnas Kirgistan U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 di Asian Games 2023 : Menang 1-0, Chollima Lolos 16 Besar

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 22 September 2023 09:50 WIB
A A A
Timnas Korea Utara U-24 mengalahkan timnas Kirgistan U-24 dengan skor tipis 1-0 dalam laga lanjutan grup F Asian Games 2023 di Zhejiang Normal University Stadium, Jinhua.
 
Gol kemenangan Korea Utara dijaringkan oleh Kim Kuk Jin pada menit ke-21
 
Hasil ini membuat Timnas Korea Utara U-24 mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023. 
 
Mereka saat ini mengumpulkan enam poin dari dua laga yang telah digelar.
 
 
-------
 
Produser: Febry Rachadi

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini