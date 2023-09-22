...

Diikuti 35 Negara, Shitoryu Karatedo International Championship 2023 Resmi Dibuka

Cikal Bintang Raissatria, Jurnalis · Jum'at 22 September 2023 15:59 WIB
Shitoryu Karatedo International Championship 2023 resmi dibuka di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Jumat (22/9/2023) siang WIB. Ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah turnamen karate aliran Shitoryu bertaraf internasional. 
 
Turnamen ini merupakan edisi ke-10 sejak pertama kali digelar di Jepang pada 1993. Namun, ini merupakan pertama kalinya Indonesia dipercaya oleh World Shitoryu Karate-Do Federation (WSKF) sebagai tuan rumah.
 
Ada 35 negara termasuk 1000 atlet yang berpartisipasi dalam turnamen ini. Mereka akan berkompetisi dalam berbagai nomor pertandingan, mulai dari junior hingga veteran. Turnamen ini akan berlangsung selama tiga hari ke depan, atau tepatnya hingga Minggu (24/9/2023). 
 
 
