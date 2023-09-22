...

Ngeband Bareng Gigi, Stik Drum Menteri PUPR Patah

Felldy Utama, Jurnalis · Jum'at 22 September 2023 21:45 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berduet bersama Gigi Band saat tampil di acara Malam Apresiasi Nusantara di Penajam Paser Utara, Jumat (22/9/2023). Hal ini diungkap oleh sang vokalis, Armand Maulana yang menyebut ada bintang tamu yang diminta langsung oleh Kepala Negara.
 
Penonton dibuat tertawa saat Armand mengetahui salah satu stik drum yang dipakai Basuki patah. Menteri Basuki kemudian secara spontan membuang stik yang patah dan melanjutkan bermain dengan stik baru di lagu yang kedua.

(mhd)

