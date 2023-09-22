Kedapatan menjual obat keras, pria yang bekerja sebagai badut keliling ditangkap polisi di Tangerang, Banten. Dari tangan pelaku, polisi menyita 118 butir tramadol, 133 butir pil eximer dan uang hasil penjualan.

Penangkapan pelaku berdasarkan keterangan sejumlah remaja yang ketahuan mengonsumsi tramadol. Pelaku diketahui kerap berpakaian badut saat mengedarkan obat terlarang untuk mengelabui polisi

Kontributor: Aimarani

Produser: Kristo Suryokusumo

