Peru membakar 15 ton obat-obatan terlarang dari berbagai operasi anti-narkotika di seluruh negeri.

Obat-obatan terlarang hasil sitaan tersebut dalam berbagai jenis dan bentuk, termasuk kokain, ganja, dan bahan kimia lainnya dalam tahap produksi.

Kementerian Dalam Negeri Peru telah 3 kali melakukan kegiatan seperti ini di Lima, Peru. Wamen Ketertiban Dalam Negeri Kemendagri Peru Miguel Angel Nunez mengatakan selama tahun 2023, negara Andrean itu telah menyita 53 ton obat-obatan terlarang.

(rns)

