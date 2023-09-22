...

Protetik Berharga Murah Diproduksi di Bolivia

Betty Usman, Jurnalis · Jum'at 22 September 2023 17:00 WIB
Enam tahun lalu, Richard Vargas kehilangan tangannya dalam ledakan dinamit di Bolivia hingga ia kehilangan pekerjaannya, berjuang bayar tagihan dan diskriminasi sosial.
 
Dengan tangan palsu hiperrealistis, Vargas bisa berjalan-jalan tanpa menarik perhatian, juga melakukan aktivitas lainnya. Vargas bisa kembali bekerja di bengkel dan mengukir batu nisan sebagai pekerjaan sampingannya.
 
Di Bolivia, anggota tubuh palsu diimpor dari Eropa, dirancang berkulit putih dengan harga ribuan dolar. Harga ini setara dengan upah minimum 6 tahun di negara Amerika Selatan tersebut.
 
Hal ini mendorong insinyur elektro-mekanik Bolivia Antonio Riveras untuk mendirikan "Creotec" pembuat prostetik, melayani warga berpenghasilan rendah Bolivia dengan harga serendah Rp4,5 juta. 
 
Anggota tubuh palsu ini dirancang agar sesuai dengan usia dan warna kulit pasien seperti menambah kerutan, pigmentasi kuku, dan bahkan rambut-rambut kecil.
 
Produser: Betty Usman

