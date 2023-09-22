Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan Istana Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (22/9). Menurut Presiden, pembangunan Istana Presiden yang terletak di Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih sesuai rencana

Presiden juga menegaskan, anggaran pembangunan sejumlah infrastruktur dasar di IKN tidak mengalami kendala. Pemerintah akan terus mendorong pembangunan sejumlah infrastruktur dari sektor swasta dan dunia usaha di Tanah Air

Presiden juga menanam pohon beringin di kawasan Istana Presiden IKN, yang ia sebut memiliki maknan keagungan. Presiden pun berharap tanaman lainnya akan dapat segera ditanam setelah hujan turun di kawasan IKN

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Dinda Elita

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News