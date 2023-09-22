...

Tinjau Pembangunan Istana Presiden di IKN, Jokowi Fokus Bangun Infrastruktur

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 22 September 2023 15:00 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan Istana Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (22/9). Menurut Presiden, pembangunan Istana Presiden yang terletak di Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih sesuai rencana
 
Presiden juga menegaskan, anggaran pembangunan sejumlah infrastruktur dasar di IKN tidak mengalami kendala. Pemerintah akan terus mendorong pembangunan sejumlah infrastruktur dari sektor swasta dan dunia usaha di Tanah Air
 
Presiden juga menanam pohon beringin di kawasan Istana Presiden IKN, yang ia sebut memiliki maknan keagungan. Presiden pun berharap tanaman lainnya akan dapat segera ditanam setelah hujan turun di kawasan IKN
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: Dinda Elita

(rns)

