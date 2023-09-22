Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke IKN, Jumat (22/9). Lokasi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kunjungan ditandai dengan sarapan bersama para menteri.

Hidangan yang tersedia mulai dari bubur ayam, nasi uduk, hingga roti bakar. Jokowi didampingi Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Hari ini, presiden diagendakan akan mengunjungi istana negara. Selain itu, presiden akan memasang modul pertama Garuda di IKN.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News