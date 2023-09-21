Andre Onana melakukan blunder yang menyebabkan Manchester United harus mengakui keunggulan Bayern Munich 4-3. Onana gagal mengantisipasi tembakan mendatar Leroy Sane yang mengawali keunggulan tuan rumah.

Serge Gnabry, Harry Kane, dan Mathys Tel membawa tuan rumah memberondong 4 gol ke gawang Setan Merah. Sementara tim tamu hanya bisa memperkecil kedudukan lewat Rasmus Hojlund dan brace Casemiro.

Disinggung soal blunder Andre Onana, Erik Ten Hag memberikan pembelaan dan menyebut gol pertama Bayern terjadi karena kelengahan para pemainnya. Ten Hag juga menyebut timnya sudah bermain bagus dan bisa membuat 3 gol di Allianz Arena.

