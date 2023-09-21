...

Blunder Onana Bikin Manchester United Keok, Erik Ten Hag Membela

Andika Gesta, Jurnalis · Kamis 21 September 2023 13:15 WIB
Andre Onana melakukan blunder yang menyebabkan Manchester United harus mengakui keunggulan Bayern Munich 4-3. Onana gagal mengantisipasi tembakan mendatar Leroy Sane yang mengawali keunggulan tuan rumah.
 
Serge Gnabry, Harry Kane, dan Mathys Tel membawa tuan rumah memberondong 4 gol ke gawang Setan Merah. Sementara tim tamu hanya bisa memperkecil kedudukan lewat Rasmus Hojlund dan brace Casemiro.
 
Disinggung soal blunder Andre Onana, Erik Ten Hag memberikan pembelaan dan menyebut gol pertama Bayern terjadi karena kelengahan para pemainnya. Ten Hag juga menyebut timnya sudah bermain bagus dan bisa membuat 3 gol di Allianz Arena.
 
 
Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

