Lee Know, Hyunjin dan Seungmin Stray Kids mengalami kecelakaan mobil (20/9/2023). Kecelakan terjadi dalam perjalanan pulang menuju asrama mereka.

Ketiga member Stray Kids tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit. Meskipun tidak ada cedera serius, ketiganya mengalami memar dan nyeri otot.

Akibatnya, sejumlah jadwal dengan terpaksa dibatalkan. Termasuk jadwal Lee Know dan Hyunjin di Milan Fashion Week.

