Ameena Menangis Saat Photoshoot Maternity, Minta Diputarkan Lagu Blackpink

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Kamis 21 September 2023 12:36 WIB
Pasangan Atta dan Aurel menggelar sesi photoshoot maternity. Photoshoot kali ini mengangkat tiga tema dengan tiga kostum berbeda. Ameena, putri Atta dan Aurel turut serta dalam photoshoot tersebut.
 
Sayangnya, Ameena sering menangis lantaran tidak nyaman dengan pakaiannya. Beruntung, Sang Ayah tahu cara menenangkan Ameena. Ameena langsung tenang begitu diputarkan lagu Blackpink.
 
 
