Pasangan Atta dan Aurel menggelar sesi photoshoot maternity. Photoshoot kali ini mengangkat tiga tema dengan tiga kostum berbeda. Ameena, putri Atta dan Aurel turut serta dalam photoshoot tersebut.

Sayangnya, Ameena sering menangis lantaran tidak nyaman dengan pakaiannya. Beruntung, Sang Ayah tahu cara menenangkan Ameena. Ameena langsung tenang begitu diputarkan lagu Blackpink.

Produser : Dea K.Charity

Video : Thanks to StarPro

(fru)

