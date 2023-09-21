Presiden Jokowi menyerahkan mushaf Al-Quran raksasa ke Masjid Zayed, Solo. Al-Quran berukuran 3x2 meter itu ditulis tangan oleh tim ahli UNSIQ

Dengan huruf pertama ditulis langsung oleh Presiden Jokowi. Al-Quran raksasa ini dikerjakan sejak tahun 2017 dan selesai pada tahun 2020. Namun penyerahannya tertunda karena pandemi Covid-19

Kontributor: Septyantoro

Produser: Akira Aulia W

(rns)

