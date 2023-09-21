Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi tawon vespa, Rabu (20/9). Lokasi rumah di Jalan Hidup Baru, Pademangan, Jakarta Utara. Petugas mengenakan pakaian pelindung agar terhidar dari sengatan.

Sarang tawon berukuran 60 centimeter itu berada di halaman belakang. Penghuni tidak berani masuk rumah karena tawon berkeliaran. Saat dievakuasi hewan berbahaya itu hampir menyerang pemilik rumah

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: B.Lilia Nova

