Evakuasi Tawon Vespa dari Rumah Warga di Pademangan Berlangsung Dramatis

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Kamis 21 September 2023 11:42 WIB
Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi tawon vespa, Rabu (20/9). Lokasi rumah di Jalan Hidup Baru, Pademangan, Jakarta Utara. Petugas mengenakan pakaian pelindung agar terhidar dari sengatan.
 
Sarang tawon berukuran 60 centimeter itu berada di halaman belakang. Penghuni tidak berani masuk rumah karena tawon berkeliaran. Saat dievakuasi hewan berbahaya itu hampir menyerang pemilik rumah
 
Kontributor: Sofyan Firdaus
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

