Hampir 2 minggu lebih, krisis air yang melanda Rusunawa Buddha Tzu Chi Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara membuat warga resah. Saat mengadakan pertemuan dengan petugas PAM, warga memprotes krisis air bersih ini belum terselesaikan dan sudah sering terjadi.

Tak hanya itu, warga juga diresahkan dengan adanya bantuan air bersih yang diklaim oleh calon legislatif (Caleg) salah satu partai politik. Petugas PAM Jaya yang bersikap arogan dan menghalang-halangi wartawan untuk meliput mengaku tidak tahu soal urusan bantuan air bersih yang diklaim caleg dan sepakat pengiriman bantuan air bersih berikutnya tidak lagi berkaitan dengan oknum manapun.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

